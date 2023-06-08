عظم شهيدك.. النقيب إسلام مشهور.. بطل حادث الواحات الذي واجه الإرهاب حتى الموت

تستعرض “البوابة نيوز” سلسة حلقات تنشر فيها قضايا أحداث الدم واستعراض جماعة الإخوان الإرهابية للقوة ونشر الفوضي وممارسة الإرهاب والتطرف والتحريض علي القتل والدعوات التخريبية لهدم مؤسسات الدولة .

كما تبرز “البوابة نيوز” أسماء شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن من قوات الجيش والشرطة والذين طالتهم يد الغدر والخسة من الجماعة الإرهابية، في مشهد لا يدع مجالا للشك في تلوث يد هؤلاء المجرمين بالدماء الذكية لأبطالنا الشهداء.

حلقة اليوم هي للبطل الشهيد النقيب إسلام مشهور

من هو الشهيد النقيب إسلام مشهور؟

النقيب إسلام مشهور تخرج عام 2012 في نفس الدفعة التي لقبت بدفعة الشهيد "أحمد سعيد الديهى

كان الشهيد إسلام محمد مشهور، من قوة قطاع الأمن المركزي بمعسكر سلامة عبدالرؤوف، أو "خريج المدرعة" كما كان يلقب نفسه

نشأ الشهيد، في كنف أب يعمل بالقوات المسلحة، حيث قرر الالتحاق بكلية الشرطة والتحق بالعمل في قطاع الأمن العام، وكان توزيعه على قسم شرطة الزاوية الحمراء التابعة لمديرية أمن القاهرة، ثم تم نقله إلى إدارة العمليات الخاصة.

وانتقل الشهيد للعمل بالأمن المركزي، والتحق بقطاع الشهيد سلامة عبدالرؤوف بالقاهرة، وشارك في عدد من المأموريات والمداهمات، التي أبلى فيها بلاء حسنا مع زملاءه.

النقيب إسلام مشهور هو أحد الأبطال الذين لاذوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن في حادث الواحات، الذى راح ضحيته 16 ضابطا ومجندا من رجال وزارة الداخلية خلال مداهمتهم لإحدى البؤر الإرهابية التي كانت متمركزة في الصحراء الغربية، والتي نفذت عددا من العمليات الإرهابية ضد رجال الشرطة والجيش

تخطيط الجماعة الإرهابية

قررت الجماعة الإرهابية أن تقوم بعمليات داخل العاصمة، فتم وصول هذه المعلومات إلى جهاز الأمن الوطنى، وبالتنسيق مع رجال العمليات الخاصة تم تشكيل مأمورية كبيرة من رجال العمليات الخاصة وعلى رأسهم ضباط جهاز الأمن الوطنى

وأثناء اقتراب المـأمورية من المكان الذى كانت تختبئ فيه الجماعة الإرهابية والتي كانت تتخذ منه مكانا لها لانطلاق عملياتها، فتحت النار على المأمورية بأكملها، فتم تبادل إطلاق النيران مع العناصر التكفيرية، إلا أن بسبب وعورة المنطقة الجبلية التي كانت تتمركز بها الجماعة الإرهابية تمكنت من استهداف 16 ضابطا ومجند من رجال وزارة الداخلية بعد أن أبلوا بلاء حسنا إلى أن لفظوا أنفاسهم الزكية دون أن يولوا الدبر أو يتراجعوا أمام هذه الجماعة الإرهابية التي كانت تسعى أن تنال من أمن واستقرار مصر.

أعماله الإنسانية

كان الشهيد مسارعا في الخيرات حيث كان يخصص جزءً من راتبه مع زملائه بقطاع سلامة عبدالرؤوف، لكفالة الأيتام والتصدق بعد كل عملية أو مأمورية ناجحة لهم، وكما كان بارا بأمه وكان يقول لها: "محدش هيحبنى فى الدنيا زيك أنت يا ماما"، وكان يداعبها بقوله: "أنت كده هتكلفينى كتير يا ماما عشان عيد ميلادك مع عيد الأم".

آخر اتصال تليفوني

في ظهر الخميس 19 أكتوبر 2017، حيث كان من المقرر عودة الشهيد إلى المنزل، أجرى والده اتصالا به، أخبره أنه في القطاع وسيعود للمنزل بعد ظهر الجمعة 20 أكتوبر

وفي اليوم التالي، كان الشهيد من بين أبطال داهموا وكرًا إرهابيا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي بالواحات، واستشهد مبتسما، بعدما نطق الشهادتين، وتلقت والدته اتصالات من الجيران، الذين أخبروها باستشهاد البطل.

رد سريع من الداخلية

وتمكنت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع القوات المسلحة من تتبع الارهابيين وتعقبهم، وتحرير الضابط المختطف محمد الحايس، والقضاء عليهم، ومن بينهم الارهابي عماد عبدالحليم مساعد الارهابي هشام عشماوي الذي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه، كما أُلقى القبض على الارهابي الليبي عبدالرحيم المسماري، الذي قضت المحكمة العسكرية بإعدامه شنقا.

رسالة والده

عبر اللواء محمد حلمى مشهور، والد الشهيد البطل إسلام مشهور أحد شهداء ملحمة الواحات، التى سطرها رجال الداخلية فى التصدى للعناصر التكفيرية، عن فخره بنجله الشهيد البطل وبكل شهداء الوطن.

وقال إن نجله عاش واستشهد بطلا هو وزملاؤه، وسطروا ملحمة وطنية فى الدفاع عن تراب الوطن والتصدى للتكفيريين.

وأوضح إن نجله هو أول من استشهد فى المعركة، وواجه الموت بفدائية ولم يهرب ويترك زملاءه.

واختتم: فخور بابنى لأنه عاش راجل ومات بطلا مدافعا عن أرض الوطن، واحتسبه هو وأبطال الملحمة عند الله من الشهداء.

بطل الحلقة المقبلة هو العميد وائل طاحون