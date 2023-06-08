استئناف رحلات الطيران بين سوريا والسعودية

كشف مدير عام الطيران المدني السوري باسم منصور، اليوم الخميس، عن موافقة الجانب السعودي على طلب مقدم من سوريا على إعادة تشغيل الرحلات بين البلدين.

وأشار مدير عام الطيران المدني السوري إلى أن شركتي الطيران السورية وأجنحة الشام تقومان بإتمام الإجراءات لبدء التشغيل، وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم.

وأكد أن منظمة الطيران المدني العربية التابعة للجامعة العربية أعلمت الجانب السوري بعودة كامل نشاطاتها وفعالياتها، منوها بأن ذلك سيدعو الدول العربية لتنشيط الرحلات باتجاه دمشق وسوف يشجع الكثير من شركات الطيران إلى العبور عبر الأجواء السورية.

وأشار منصور إلى مباشرة إحدى شركات الطيران بتسيير رحلات الطيران المدني بين دمشق والعاصمة اليونانية أثينا، مبينا أنه سيتم لاحقا ربط هذا الخط مع مدينتي دوسلدوف بألمانيا واستوكهولم في السويد، وبمعدل رحلة أسبوعيا بشكل مبدئي، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات في حال زيادة الطلب من المسافرين.