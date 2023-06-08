محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ بحد أدني ٢٢٥ درجة لكافة مدارس الثانوي العام كمرحلة أولي، جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية .

أعلن مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، خلال تصريح صحفي، عن فتح باب التقديم بالمرحلة الثانوية مباشرة علي أن تستمر مدة التقديم لمدة شهر.

أوضح أنه بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولي سوف يتم حصر وتحديد الأماكن الشاغرة بجميع إدارات الإسكندرية التعليمية لإعلان الحد الأدني للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تسكين المرحلة الأولي بالثانوي العام .