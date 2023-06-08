سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مدن وقرى محافظة البحيرة.. صور

شهدت مدن وقرى محافظة البحيرة، منذ قليل، موجة من الطقس السيئ المصحوب بسقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعد وبرق تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسوء حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم في مصر، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وأيضا جنوب سيناء، والسواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء، وتقع القاهرة الكبرى والدلتا وشمال الصعيد تحت تأثير السحب الرعدية، على أن يصاحب حالة الطقس في مصر سقوط أمطار متفاوتة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.