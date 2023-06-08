ads
الخميس 08 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مدن وقرى محافظة البحيرة.. صور

سقوط أمطار البحيرة
سقوط أمطار البحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت مدن وقرى محافظة البحيرة، منذ قليل، موجة من الطقس السيئ المصحوب بسقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعد وبرق تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسوء حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم في مصر، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وأيضا جنوب سيناء، والسواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء، وتقع القاهرة الكبرى والدلتا وشمال الصعيد تحت تأثير السحب الرعدية، على أن يصاحب حالة الطقس في مصر سقوط أمطار متفاوتة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الارصاد الجوية البحيرة السحب الرعدية الطقس السيئ القاهرة الكبرى والوجه البحري هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم محافظة البحيرة