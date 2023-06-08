اتحاد الجمباز يعلن قائمة الدول المشاركة ببطولة الفراعنة الدولية

أعلن الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، قائمة الدول المشاركة ببطولة الفراعنة الدولية للجمباز في نسختها الرابعة 2023، المقامة على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي خلال الفترة من 9 وحتى 11 يونيو الجاري، فيما تقام بطولة الفراعنة لجمباز الأيوربيك خلال الفترة من 15 وحتى 18 من الشهر نفسه.

وتضم قائمة الدول المشاركة 28 دولة وهم: "أنجولا – النمسا – أذربيجان – قبرص – التشيك – جورجيا – ألمانيا – اليونان – المجر – إيطاليا – الكويت – قيرغيزستان – لاتفيا – لبنان – الإمارات - مولدوفا – بولندا – البرتغال - رومانيا – جنوب إفريقيا – إسبانيا – سوريا – تركيا – أمريكا - فيتنام – سلوفاكيا- اليمن – بالإضافة إلى مصر البلد المضيف".

ومن المقرر، أن يقام حفل افتتاح البطولة غدًا الجمعة بحضور الياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز.

ووضع مسئولو اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، برنامج خاص لزيارة رئيس الاتحاد الدولي المنتظرة، يتضمن عقد اجتماعات مع المسئولين وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فضلا عن عمل جولة في عدد من الأندية.

وقال رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن النجاح الذي حققته بطولة الفراعنة الدولية، انعكس بشكل واضح على حجم المشاركة في النسخة الحالية.

وأضاف أن بطولة الفراعنة الدولية انطلقت في نسختها الأولى عام 2019، وتطور شكلها مع كل نسخة جديدة يتم تنظيمها، حتى باتت واحدة من البطولات الدولية التي تحرص جميع الدول والمنتخبات على المشاركة بها.

وأقيمت النسخة الأولى من بطولة الفراعنة الدولية عام 2019 في الغردقة، وشهد عام 2021 تنظيم النسخة الثانية، وأقيمت النسخة الثالثة عام 2022، ولم يتبقى سوى ساعات على انطلاق النسخة الرابعة من البطولة.