داخل ملعب كرة.. الفنان محمد عز يحتفل بعيد ميلاده.. فيديو

نشر الفنان محمد عز عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" فيديو له أثناء إحتفاله بعيد ميلاده وسط أصدقائه.

https://www.instagram.com/reel/CtO1KIIAE79/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وعلق “عز” على الفيديو قائلا: شكرًا من هنا لبكره، شكرًا من كل قلبى لكل حد فرحنى وقالى كلمه حلوه، كانت سنه صعبه بس بفضل الله عدت ويارب إللى جاى يكون أحلى.

وظهر الفنان محمد عز من خلال الفيديو ممسكًا تورتة وهو يحتفل داخل ملعب كرة قدم، وسط أصدقائه والمقربين منه وكان فى حالة سعادة كبيره.

يشار أن الفنان محمد عز شارك فى السباق الرمضانى بمسلسل "المداح ٣"، بطولة حمادة هلال، محمد رياض، لوسى، محمد عز، هبة مجدى، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، والإخراج أحمد سمير فرج.

يذكر أن الفنان محمد عز قد مر بمرحلة صعبة بعد وفاة والدته منذ أشهر قليلة، والتى رحلت عن عالمنا نهاية شهر مارس الماضى.