محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

كلف اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أوجه الدعم لمديرية التربية والتعليم في الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 التي ستنطلق الاثنين القادم ، موجهاً برفع الاشغالات والاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس بصفة دورية ومستمرة، بالإضافة للتنسيق مع إدارة المرور لمنع التزاحم بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة.



من جانبه، أوضح اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى ، أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة ، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 13 لجنة على مستوي المدينة والمركز يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة، ومؤكداً على تضافر كافة الجهود من أجل خروج الامتحانات بالصورة اللائقة بما يضمن أمن وسلامة سير الامتحانات.



وأضاف رئيس المركز، أن الوحدة المحلية لا تألو جهداً في متابعة جاهزية المدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة بها من حيث الأثاث والكهرباء والانترنت والتليفون الأرضي ومراجعة أعمال الصيانة والمرافق بجميع اللجان وذلك بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، مع تسخير كافة الإمكانيات الخاصة بالمدارس ، ورفع كافة الاشغالات من محيط المدارس لتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.



وفى ذات السياق، قال رئيس المركز أنه جار تنفيذ قوافل تعليمية مجانية للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمى بإدارة ملوى التعليمية وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم في إطار دعم أبناء المحافظة و تخفيفاً للأعباء عن أولياء الأمور والطلبة بتقديم خدمة تعليمية مجانية.



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