الزمالك يفاوض طارق حامد للعودة لصفوفه من الموسم الجديد

بدأ بعض أعضاء لجنة الكرة بالزمالك في فتح مفاوضات مع طارق حامد عن طريق وسطاء مقربين له ولمسئولي النادي الأبيض وذلك لمعرفة رغبة اللاعب في العودة للزمالك مرة أخري بداية من الموسم الجديد او تمسكه باستكمال تجربته الاحترافية في السعودية.

وكانت بعض التقارير التي خرجت من السعودية في الساعات الماضية قد أوضحت أن طارق حامد بات قريبا من الرحيل عن اتحاد جدة السعودي بعد تتويجه معهم بالدوري، وهو ما جعل مسئولي الزمالك يتفاوضون مع اللاعب سريعا.

ويستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وفاز فريق الزمالك بنتيجة 2-1 على حساب فريق الاتحاد السكندري، وذلك في اللقاء الذى جمع الفريقين الإثنين الماضي، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 53 في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 40 في المركز السابع.