انطلقت فعاليات المؤتمر العلمى الثالث للأمراض الصدرية بمطروح، اليوم الخميس، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام نائبا عن المحافظ، وسحر عيد عضو مجلس النواب، والدكتور محمد زيدان أستاذ أمراض الصدر بكلية الطب جامعة الإسكندرية ورئيس المؤتمر، والدكتور ياسر همام نائب رئيس المؤتمر، وعدد من الأطباء من داخل وخارج مطروح، وممثلي شركات الأدوية، وطلاب كلية التمريض بجامعة مطروح.

نقل اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام في كلمته تحيات اللواء خالد شعيب لضيوف مطروح ومنظمى المؤتمر، مؤكدا اهتمام أهل مطروح بمثل هذه المؤتمرات العلمية وما تلمسه من جوانب واحتياجات مع تبادل الخبرات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في إطار تطوير منظومة القطاع الطبى والصحى بالمحافظة، مع تقديم محافظة مطروح للدعم وتذليل أي عقبات لانجاح المؤتمر وخروجه بنتائج فاعلة ومثمرة.



أكد الدكتور محمد زيدان رئيس المؤتمر الحرص على دورية إقامة فعاليات المؤتمر بمطروح نظرا للدعم والرعاية من محافظ مطروح، ويتميز هذا العام بجانب تواجد العديد من الأساتذة والأطباء المتخصصين بمشاركة وتواجد طلاب كلية التمريض ضمن محاضرات المؤتمر لتحقيق مزيد من الاستفادة الفاعلة لخدمة أهالي مطروح.

أوضح الدكتور ياسر همام أن المؤتمر يعقد على مدار يومى الخميس والجمعه ٨و٩ يونيو بالتعاون مع أقسام الصدر والأقسام الأخرى بعدد من الجامعات المصرية، حيث استعرض الأطباء كل مستجد وحديث في علم الأمراض الصدرية والتخصصات الاخري، مشيدا

بمشاركة عدد كبير من الأطباء والتمريض من كافه التخصصات الطبيه بمطروح وخارجها مع مشاركه متميزه لكليه التمريض فرع مطروح في المؤتمر.

كما أقيم على هامش المؤتمر معرض لعدد من شركات الأدوية للمنتجات والأدوية الطبية الخاصة بعلاج أمراض الصدر.

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الثالث للأمراض الصدرية بمطروح

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