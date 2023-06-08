نائب رئيس جامعة القناة يٌكرم فريق العمل براديو الجامعة

كرم الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فريق العمل براديو جامعة القناة، وذلك عن الخطة الرمضانية المتميزة التي قدمها الطلاب خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بدعم ورعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وأكد الدكتور محمد عبد النعيم أن راديو الجامعة يُعد فرصة لجميع الطلاب المتميزين في المجالات الإعلامية المختلفة، كما يتم من خلاله تبني وتدريب الكوادر المتميزة على يد متخصصين من الإذاعة والتليفزيون، لافتًا إلى الدور الفعال الذي يؤديه المركز الإعلامي الطلابى بالجامعة في تغطية كافة الفاعليات والأنشطة التى تُقام بالجامعة.

حضر مراسم التكريم مروة عدلي مدير إدارة النشاط الثقافي والإعلامي، وطارق حماد، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة إيمان نور الدين مستشار اللجنة الثقافية والإعلامية، وبإشراف الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

بدأ التكريم بتوزيع شهادات التقدير على القائمين على تقديم وإعداد وتصميم البرامج وهم

برنامج "معارك لها تاريخ" تقديم سما سامح محمد، إعداد أسماء حسن شوقي يحكي عن أصل المعارك التاريخية وتفاصيلها.

برنامج " POV " تقديم عنان عوض، ومنة الله علاء جاد باللغة الإنجليزية، وهو برنامج حواري يتم فيه استضافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إخراج نرمين مهدي مذيعة بإذاعة القناة، وبرنامج "قصص الأنبياء"، تقديم فادي مجدي وهو برنامج ديني يحكى فيه عن قصص الأنبياء.

أما برنامج "السهرة" تقديم علياء رضا وهو برنامج حواري باللغة العربية، ويتم فيه استضافة المواهب الشابة، بينما جاء برنامج "صحتك بالدنيا" تقديم دنيا أشرف رضوان وهو برنامج يعطي نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم.

فيما قدم برنامج "أصل الحكاية فين" رنا أحمد محمد، وأعدته مريم محمود يوسف، وهو برنامج يناقش أصل الأعراف والتقاليد العربية في رمضان.

كما تكريم نرمين مهدي المذيعة بإذاعة القناة علي إخراج برنامج POV.

جاءت جميع البرامج من تصميم مصمم الجرافيك عمر مصطفى سعد، ومونتير مي صلاح، وتصوير فوتوغرافي آية حسيني محمد ومي وائل إسماعيل، إشراف إذاعي جميع البرامج محمد ماجد، وهندسة صوتية وإذاعية محمد أوزوريس مدير راديو جامعة قناة السويس.

وفى نهاية اللقاء، طالب الدكتور محمد عبد النعيم فريق العمل بتقديم المزيد من الأفكار الهادفة لبرامج متميزة، تستوعب كم أكبر من المواهب، مشيرًا إلى سعي الجامعة الدؤوب نحو إنشاء كلية إعلام بجامعة قناة السويس، لتكون باكورة لإنتاج كوادر متميزة في العمل الإعلامي، لما له من أهمية فى تشكيل الفكر والوعي لدى الجمهور، مُوصيًا الطلاب بمراعاة الشفافية والمصداقية في كل ما يتم عرضه وتقديمه عبر راديو الجامعة.