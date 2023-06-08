محافظ الإسكندرية يتابع مراحل تنفيذ الدورة الثانية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مع السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في إتصال هاتفي اليوم الخميس، مراحل تنفيذ المبادرة في دورتها الثانية التي تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ودعا الشريف الراغبين للتقدم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة https://www.sgg.eg، والتي يستمر التقديم بها حتى شهر يونيو الجاري.



وأكد المحافظ أن المبادرة التى أطلقتها الحكومة تعد مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة، وذلك في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، هنأ السفير هشام بدر، اللواء محمد الشريف على فوز محافظة الإسكندرية بثلاث مشروعات في الدورة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكدا حرص القيادة السياسية على توفير كامل الدعم والرعاية لجميع المشروعات التي تشارك في المبادرة.

على الصعيد ذاته، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الدعاية اللازمة واستغلال الشاشات الإلكترونية المنتشرة بالشوارع والميادين للإعلان عن المبادرة وحث المواطنين علي المشاركة بها من خلال التسجيل علي الموقع الإلكتروني المخصص لها.