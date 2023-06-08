استخراج "ملقاط شعر" من القصبة الهوائية لمريض بمستشفى بنها الجامعي

نجح فريق جراحي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، في استخراج "ملقاط شعر"، من القصبة الهوائية لمريض يعاني من شق حنجري قديم.

وقال مستشفى بنها الجامعي، فى بيان اليوم الخميس: جرى استخراج "ملقاط شعر" من القصبة الهوائية لمريض يعاني من شق حنجري قديم، وبينما كان يقوم بتنظيف فتحة الشق الحنجري بطريقة غير طبية وغير صحيحة باستخدام ملقاط ملفوف بمناديل ورقية سقط منه الملقاط ودخل لفتحة القصبة الهوائية.

وتابع المستشفى: المريض حضر إلى القسم في حالة اختناق، وتم دخوله العمليات فورا، حيث نجح الدكتور باسم مفرح الأستاذ المساعد بالقسم، وبمعاونة الدكتور أحمد الخضري مدرس مساعد التخدير، في استخراج "الملقاط"، وخرج المريض بسلامة الله من العمليات ويخضع لاستكمال علاجه بالقسم لحين تماثله الكامل للشفاء.

مستشفى بنها الجامعي

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