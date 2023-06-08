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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استخراج "ملقاط شعر" من القصبة الهوائية لمريض بمستشفى بنها الجامعي

صورة حية لملقاط الشعر
صورة حية لملقاط الشعر المستخرج
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نجح فريق جراحي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، في استخراج "ملقاط شعر"، من القصبة الهوائية لمريض يعاني من شق حنجري قديم.

وقال مستشفى بنها الجامعي، فى بيان اليوم الخميس: جرى استخراج "ملقاط شعر" من القصبة الهوائية لمريض يعاني من شق حنجري قديم، وبينما كان يقوم بتنظيف فتحة الشق الحنجري بطريقة غير طبية وغير صحيحة باستخدام ملقاط ملفوف بمناديل ورقية سقط منه الملقاط ودخل لفتحة القصبة الهوائية.

وتابع المستشفى: المريض حضر إلى القسم في حالة اختناق، وتم دخوله العمليات فورا، حيث نجح الدكتور باسم مفرح الأستاذ المساعد بالقسم، وبمعاونة الدكتور أحمد الخضري مدرس مساعد التخدير، في استخراج "الملقاط"، وخرج المريض بسلامة الله من العمليات ويخضع لاستكمال علاجه بالقسم لحين تماثله الكامل للشفاء.

مستشفى بنها الجامعي

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جراحة القلب والصدر حالة اختناق مستشفى بنها الجامعي محافظة القليوبية