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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سرقا مركز شباب.. تجديد حبس عاطلين بالسيدة زينب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهمين بسرقة نوافذ أحد مراكز الشباب، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة قد أمرت بالتحرى حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المركز.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة القسم)، وبحوزتهما 6 نوافذ حال قيامهما ببيعهم لـ (تاجر خردة - مقيم بدائرة القسم)، وبمناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات، إعترفا بسرقتها من داخل مركز الشباب الكائن بدائرة القسم.
وباستدعاء مدير المركز تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

السرقة السيدة زينب تجديد حبس عاطلين