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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للثقافة الهندية بحضور ممثلي السفارة.. صور

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال والأفتتاح
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شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وديفي ساهي مينا، المستشار الثقافي للسفارة الهندية بمصر، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للثقافة الهندية والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة. 

بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية، ووفد السفارة الهندية المكون من أمبرج ساركار مدرس الثقافة والفنون، محمد سعيد منسق البرامج الثقافية بسفارة الهند، انيتا سولانكي مدربة اليوجا بالسفارة الهندية، وعدد من الاعلامين والطلاب وذلك اليوم الخميس، بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وأشاد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة، بالعلاقات العميقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند والممتدة لأكثر من ٧٥ عامًا خلال العصر الحديث مشيدًا بالحضارة والثقافة الهندية والتي تشمل أكثر من ١٠٠٠ لغة مختلفة، وتحتضن العديد من الديانات والثقافات بكافة المجالات معربًا عن أهمية هذه الاحتفالية لتعريف الطلاب بالثقافات المختلفة.

وأكد الدكتور عاصم العيسوي أن الاحتفالية تأتي احتفاءً باليوم العالمي للثقافة الهندية تزامنًا مع اليوم العالمي لليوجا، مشيرًا إلى الترابط الوثيق بين الحضارتين المصرية والهندية ثقافيًا ودبلوماسيًا.

وقام ديفي ساهي مينا المستشار الثقافي للسفارة الهندية بتقديم الشكر لجامعة الفيوم على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية التي تجمع الدولتين منذ استقبال الزعيم سعد زغلول للمهاتما غاندي في مصر عام ١٩٣١ والتي امتدت حتى هذا العام بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحتفالية اليوم الجمهوري الهندي الذي يوافق ٢٦ يناير من كل عام، مضيفًا أن السفارة الهندية بجمهورية مصر العربية تحتفل باليوم العالمي لليوجا بالاضافة إلى ٧٧ دولة تحتفل بهذا اليوم.

وتضمن الحفل فيلمًا تسجيليًا عن جمهورية الهند، وعرضًا لبعض الفنون الهندية الكلاسيكية فضلًا عن تقديم عرض لرياضة اليوجا.

وعلى هامش الاحتفالية تم عقد ورشة عمل عن رياضة اليوجا لطلاب جامعة الفيوم بصالة الألعاب الرياضية بالجامعة.

وقام الدكتور ياسر مجدي حتاته، الدكتور عاصم العيسوي بتبادل دروع التكريم مع ممثلي السفارة الهندية.

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جامعة الفيوم احتفال باليوم العالمي اليوم العالمي للثقافة الهندية ممثلي السفارة الهندية