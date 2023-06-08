تعليم كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات في امتحانات الدبلومات الفنية

قال، محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، مشددًا على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب ، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لم ترصد أي مخالفات، ولم تتلق شكاوى.

أضاف وكيل وزارة التعليم: “لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، وأدى الامتحانات 20 ألف و722 طالب وطالبة في الدبلومات الفنية، في المواد الفنية بالتعليم الصناعي، ومواد زراعية بالتعليم الزراعي ومواد تجارية بالتعليم التجارى، وتغيب عن أداء الامتحان 150 طالب وطالبة”.