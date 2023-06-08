ads
الخميس 08 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات في امتحانات الدبلومات الفنية

تغيب 150 طالبًا

غرفة عمليات تعليم
غرفة عمليات تعليم كفر الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال، محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،  إنه تابع أعمال امتحانات  الدبلومات الفنية، مشددًا على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب ، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لم ترصد أي مخالفات، ولم تتلق شكاوى.
أضاف وكيل وزارة التعليم: “لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، وأدى الامتحانات 20 ألف و722 طالب وطالبة في الدبلومات الفنية، في المواد الفنية  بالتعليم الصناعي، ومواد زراعية بالتعليم الزراعي ومواد تجارية بالتعليم التجارى، وتغيب عن أداء الامتحان 150 طالب وطالبة”.

امتحانات الدبلومات الفنية تعليم كفر الشيخ مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ كفر الشيخ وكيل تعليم كفر الشيخ