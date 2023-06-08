ليفربول يعلن ضم ماك أليستر قادما من برايتون

أعلن نادي ليفربول الإنجليزى، اليوم الخميس، تعاقده مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب برايتون، ليكون أولى صفقات الريدز للموسم المقبل.

وكانت بعض التقارير أشارت فى الفترة الأخيرة إلى ان ماك أليستر صاحب الـ 24 عامًا، كان هدفاً لعدة أندية إنجليزية قبل أن يقرر اللاعب الانضمام للريدز.

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزى، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن تعاقده مع ماك أليستر دون الكشف عن مدة العقد أو قيمة انتقال اللاعب من برايتون.

وعلى الجانب الآخر، أعلن برايتون قيمة بيع اللاعب بـ 35 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي.

وتواجد نجم وسط برايتون السابق في مقر نادي ليفربول، خلال الساعات الماضية، حيث خضع اللاعب للفحوصات الطبية قبل أن يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة.

