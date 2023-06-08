بحضور وزيري النقل والري.. مؤتمر صحفي بنقابة المهندسين للإعلان عن حل الأزمة

تعقد نقابة المهندسين، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، بحضور عدد من الوزراء على رأسهم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وكامل الوزير وزير النقل والمواصلات، لتهدئة الأمور في النقابة.

ومن المتوقع أن يتقدم أعضاء مجلس النقابة استقالتهم، بعد تصريح المهندس طارق النبراوي نقيب الصحفيين الذي أكد من خلالها أنه لن يتنازل عن أى بلاغات تقدم بها فجر يوم الثلاثاء ٣٠ مايو، وتم التحقيق بشأنها في النيابة يومي ١ و٥ يونيو الجاري.

وفي وقت سابق، شهدت نقابة المهندسين انعقاد جمعية عمومية غير عادية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر وذلك للتصويت على سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي، وقد جاء ذلك بعد تقدم 1960 عضوا من أعضاء نقابة المهندسين بطلب لسحب الثقة من النقيب لمجلس النقابة.



وقال نقيب المهندسين المصريين طارق النبراوي، إن مجموعة ممن وصفهم بالبلطجية اقتحموا مقر النقابة، للتلاعب بنتيجة تصويت الأعضاء على سحب الثقة من النقيب.

وأثارت الاشتباكات التي رافقت تصويت أعضاء نقابة المهندسين في مصر، على سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ونقاشا حول العملية الديمقراطية في البلاد.