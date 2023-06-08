رئيس جامعة المنيا يزف بشرى سارة للعاملين

أعلن الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا، عن الموافقة على صرف مكافأة 1000 جنيه للعاملين بالجامعة؛ تقديراً لمجهوداتهم وتشجيعاً وتحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد وتحسين الأداء، ودفعهم للتميز وتعزيز مكانة الجامعة وريادتها التنافسية، على أن تصرف المكافأة خصماً من أرصدة صندوق تحسين أحوال العاملين، ووفقاً للضوابط والآليات الصادرة من مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية، وكذلك صرف مبلغ 500 جنيها لعمالة الأجر اليومي "السركي" المتواجدين علي رأس العمل وذلك من الموارد الذاتية للجامعة.

وأكد “فرحات” في بيان اليوم الخميس أن الجامعة تسير وفق استراتيجية الدولة لتحفيز العاملين ودعمهم اجتماعياً بما ينعكس أثره على رضاهم والتزامهم الوظيفي؛ وتحقيقاً لأهداف الجامعة في خلق بيئة محفزة للعمل والإنجاز.