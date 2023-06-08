ads
الخميس 08 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنيا يزف بشرى سارة للعاملين

الدكتور عصام فرحات
الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا، عن الموافقة على صرف مكافأة 1000 جنيه للعاملين بالجامعة؛ تقديراً لمجهوداتهم وتشجيعاً وتحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد وتحسين الأداء، ودفعهم للتميز وتعزيز مكانة الجامعة وريادتها التنافسية، على أن تصرف المكافأة خصماً من أرصدة صندوق تحسين أحوال العاملين، ووفقاً للضوابط والآليات الصادرة من مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية، وكذلك صرف مبلغ 500 جنيها لعمالة الأجر اليومي "السركي" المتواجدين علي رأس العمل وذلك من الموارد الذاتية للجامعة. 
وأكد “فرحات”  في بيان اليوم الخميس أن الجامعة تسير وفق استراتيجية الدولة لتحفيز العاملين ودعمهم اجتماعياً بما ينعكس أثره على رضاهم والتزامهم الوظيفي؛ وتحقيقاً لأهداف الجامعة في خلق بيئة محفزة للعمل والإنجاز.

الدكتور عصام الدين صادق فرحات جامعة المنيا رئيس جامعة المنيا صندوق تحسين أحوال العاملين 1000 جنيه