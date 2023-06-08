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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات "بأسلوب المفتاح المصطنع" بالشرقية

المتهمين
المتهمين
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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى ضم 3 متهمين "لهم معلومات جنائية"، ومن بينهم عميل "سئ النية"، مقيمين بنطاق محافظتى  القاهرة - السويس تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات "بأسلوب المفتاح المصطنع" من أسفل العقارات السكنية مستخدمين سيارة ملاكى ملك أحدهم.


وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدوائر قسم شرطة أول العاشر بالشرقية، مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، كما أرشدوا عن السيارات المستولى عليها والسيارة المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطن الشرقية ضبط عناصر تشكيل