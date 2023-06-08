تحرير 59 محضراً تموينياً خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية التموين، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.



وشدد محافظ المنيا، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.



من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت اليوم الخميس عن تحرير 59 مخالفة ، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير 54 محضراً بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات – تصرف وتجميع)، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 5 محاضر ( عدم الإعلان عن الأسعار – بيع بأزيد – غش تجارى) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال للمخالفين .

