حملات أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون في قنا

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مراكزشرطة (أبو تشت – فرشوط – قنا – نقادة – قوص – فقط – نجع حمادى - دشنا –الوقف)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



ضبط (52) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن(15 بندقيةآلية–18 بندقية خرطوش–طبنجة –18 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)بحوزة (45 متهم لـ 23 منهم معلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .