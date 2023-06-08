ads
الخميس 08 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون في قنا

حملة امنية
حملة امنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مراكزشرطة (أبو تشت – فرشوط – قنا – نقادة – قوص – فقط – نجع حمادى - دشنا –الوقف)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:


ضبط (52) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن(15 بندقيةآلية–18 بندقية خرطوش–طبنجة –18 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)بحوزة (45 متهم لـ 23 منهم معلومات جنائية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

حملة أمنية بقنا الأسلحة النارية تنفيذ الأحكام قطاع الامن العام