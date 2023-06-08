رئيس جامعة المنيا يتابع سير امتحانات نهاية العام في 4 كليات

أجرى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية جديدة صباح اليوم الخميس؛ للاطمئنان على سير الامتحانات في ختام الأسبوع الثاني من بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 خلال فترة انعقادها، وذلك بزيارة للجان امتحانات الفرقة الاولى بكلية الحاسبات والمعلومات، والفرقة الثانية والرابعة بكلية التربية النوعية، والفرق الأولى بكلية التربية للطفولة المبكرة، والفرقة الثالثة بكلية السياحة والفنادق.

كان في استقبال رئيس جامعة المنيا، خلال جولاته التفقدية، الدكتورة سماح عبد الرحمن، عميد كلية السياحة والفنادق، الدكتور عبد المجيد أمين، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور عيد عبد الواحد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور أحمد سعيد، عميد كلية التربية النوعية، ووكلاء الكليات، وأمنائها ورؤساء اللجان.

وأكد "فرحات" انتظام أعمال الامتحانات مع نهاية الأسبوع الثاني من بدء انعقادها دون أية مشكلات، مشيداً خلال جولته بالانضباط داخل لجان الامتحانات، وبجهود الكليات في إدارة العملية الامتحانية بمستوى متميز من خلال تطبيق التعليمات المُعلنة من قبل مجلس الجامعة، وذلك بإلزام أساتذة المادة بالحضور والتواجد خلال انعقاد الاختبارات؛ للرد على استفسارات الطلاب، إلى جانب منع الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول، أو أية متعلقات خاصة بالمادة داخل اللجان، وتوفير بيئة مناسبة وهادئة لأداء الطلاب امتحاناتهم بصورة أفضل داخل اللجان.