بعثة الأهلى تطير للمغرب لمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. صور

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة منذ قليل متوجه إلى المغرب لخوض مباراة الإياب في نهائي دوري الأبطال.

ويرأس بعثة الأهلي حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي يرافق البعثة محمود الخطيب رئيس النادي لدعم اللاعبين كما تواجد برفقة البعثة أيضا طارق قنديل ومحمد الجارحي عضوي مجلس إدارة النادي.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي في القاهرة اليوم الخميس، على ملعب التتش، قبل السفر إلى المغرب استعدادًا لمباراة الوداد المقرر لها 11 يونيو الجاري على مركب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وأدى رباعي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وحقق الأهلي الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.