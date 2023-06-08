قطع المياه عن قرى البلينا بسوهاج اليوم للقيام بأعمال الإحلال والتجديد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن قطع المياه عن قرى الغنيمية وبنى منصور وعرابة ابيدوس والسلمانى والغابات والحرجة بالقرعان اليوم الخميس، فى تمام الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة من صباح الجمعة الموافق 9 من نفس الشهر ولمدة 8 ساعات.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفا أنه يتم خلال تلك الفترة القيام باعمال الاحلال والتجديد بمحطة مياه البلينا السطحية.



وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125)، أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg، مؤكدا أنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.



وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.