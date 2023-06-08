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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ارتكبو 12 واقعة .. حبس عصابة سرقة إطارات السيارات بالأميرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالأميرية اليوم الخميس، بحبس تشكيل عصابى  تخصص نشاطه فى سرقة إطارات السيارات بأسلوب "الفك" بالأميرية واقروا بارتكابهم 12 واقعة سرقات بذات الاسلوب، كما طالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكانت أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأميرية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة (إطارات السيارات) بأسلوب الفك.


عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "أجرة" ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهما (كوريك – 2 مفتاح – شنطة بداخلها عدة مفكات – 6 إطارات سيارات)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما  12 واقعة بذات الأسلوب وأرشدا عن المسروقات لدى (عميليهما "سيئى النية"- لأحدهما معلومات جنائية) وأمكن ضبطهما والمسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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