شباب كفر الشيخ تواصل فاعليات المشروع القومى للمراكز الرياضية

تواصل، مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات المراكز الرياضية بالقرى الأكثر احتياجا، والذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، و تستمر بقرى حياة كريمة حتى 15 يوليو المقبل، بمشاركة النشء والشباب ،برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز التنمية الرياضية بالقرى التى لا يتوافر بها خدمات رياضية تهدف إلى تمكين أبناء القرى من الخدمات الرياضية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال مراكز الشباب الأقرب لممارسة بعض الألعاب الرياضية وذلك بمركز شباب شنو و المشروع يقدم بعض الألعاب الجماعية مثل "كرة القدم الخماسي والكرة الطائرة، وبعض الألعاب الفردية مثل الكاراتيه وغيرها" من الألعاب الشعبية الهادفة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية.

تقام فعاليات المشروع القومي للمراكز الرياضية، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة و بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازى مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية .

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