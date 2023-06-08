حملة أمنية بأسيوط لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة ديروط.

أسفرت الحملة عن ضبط 37 قطعة سلاح نارى عبارة عن “12 بندقية آلية – 11 بندقية خرطوش - طبنجة - 13 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة”، بحوزة 21 متهم "لـ13 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط 5 قضايا اتجارفى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 7 متهمين، لـ5 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 562 حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.