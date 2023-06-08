الخارجية السورية تدين تدمير قوات كييف لمحطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية

أدانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات قيام النظام الأوكراني بتدمير محطة كاخوفسكايا والذي أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمدنيين وغمر مساحات شاسعة بالمياه.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية: "سوريا تدين بأشد العبارات قيام النظام الأوكراني بتفجير سد نوفا كاخوفكا والذي أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمدنيين وغمر مساحات شاسعة بالمياه".

وأكد المصدر أن "تضامن سوريا الكامل مع روسيا في مواجهتها للعدوان الأطلسي وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك بقوة للجم التصرفات العبثية للنظام الأوكراني ونزعة العدوان الغربية التي تشكل تهديداً جدياً للأمن والسلم في العالم".

وأضاف المصدر: "هذا العمل الإرهابي الموصوف للنظام الأوكراني يشكل استمرارا لتصرفاته الهوجاء وتصعيدا من حماته الأطلسيين في حربهم ضد روسيا".

وأول أمس 6 يونيو، دمر قصف من قبل الجيش الأوكراني الليلة الماضية الجزء العلوي من سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ويعتقد أن تكون الضربة قد وجهت من راجمة صواريخ من طراز "أولخا". وبحسب فلاديمير ليونتييف، رئيس منطقة نوفوكاخوفا، تم هدم الصمامات الموجودة في السد، لكن السد نفسه لم يتضرر.