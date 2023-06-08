ads
الخميس 08 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 16 مزرعة سمكية مخالفة جنوب بورسعيد.. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس،  إزالة 16 مزرعة سمكية مخالفة بجمعية الإخلاص الزراعية جنوب بورسعيد.

وأشار المحافظ، خلال متابعته الحملة، إلى أنها تأتي استمرارًا لجهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب حملة مكبرة، ضمن الموجة 21 - المرحلة الثانية - لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بمتابعة الدكتور حسني عطية، مدير مديرية الزراعة ببورسعيد بالاشتراك مع لجنة إدارة حماية الأراضي بالمديرية.

وطالب اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، عدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

IMG-20230608-WA0011
IMG-20230608-WA0011
IMG-20230608-WA0010
IMG-20230608-WA0010
IMG-20230608-WA0007
IMG-20230608-WA0007
IMG-20230608-WA0008
IMG-20230608-WA0008
IMG-20230608-WA0006
IMG-20230608-WA0006
IMG-20230608-WA0009
IMG-20230608-WA0009
مزرعة سمكية جنوب بورسعيد بورسعيد محافظة بورسعيد حملة