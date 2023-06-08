إزالة 16 مزرعة سمكية مخالفة جنوب بورسعيد.. صور

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، إزالة 16 مزرعة سمكية مخالفة بجمعية الإخلاص الزراعية جنوب بورسعيد.

وأشار المحافظ، خلال متابعته الحملة، إلى أنها تأتي استمرارًا لجهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب حملة مكبرة، ضمن الموجة 21 - المرحلة الثانية - لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بمتابعة الدكتور حسني عطية، مدير مديرية الزراعة ببورسعيد بالاشتراك مع لجنة إدارة حماية الأراضي بالمديرية.

وطالب اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، عدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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