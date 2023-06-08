قصور الثقافة تستكمل لقاءات التثقيف الرقمي بمحاضرة بثقافة توشكى في أسوان

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، محاضرة استكمالا للقاءات التثقيف الرقمي المعنية ببناء القدرات ومحو الأمية الرقمية، بقصر ثقافة توشكى بأسوان، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات.



قدمت المحاضرة لثمانية عشرة سيدة من رواد قصر ثقافة توشكى بأسوان، وجاءت بهدف تعزيز الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية، ومحو الأمية الرقمية، والتعريف بالخدمات الإلكترونية ونشر الوعي الرقمي، وتطبيقاته بما يساهم في تعزيز الشمول الرقمي الذي يعد أحد أهم ركائز بناء الإنسان المصري رقميا، من خلال رفع وعي المواطنين بالقرى المُستهدفة بالريف المصري بالخدمات الرقمية المتاحة بمنصات الجهات الحكومية المختلفة، منها الصحة والتعليم والتموين والمرافق، وكذا الخدمات المتاحة بمنصة مصر الرقمية، وتنمية قدراتهم على استخدامها والاستفادة منها.



المحاضرة نظمت ضمن برامج الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام والإدارة العامة لتقييم البرامج برئاسة الدكتورة بسنت صلاح الدين، وتأتي في سياق الاهتمام بتقديم الخدمات الرقمية للمرأة تمكينها، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، والعمل على سهولة إيصال التكنولوجيا الجديدة لها، عبر استخدام هذه التقنيات لتعزيز الإبداع والمهارات والقدرة التنافسية في قطاعات التكنولوجيا ولدعم وتمكين مشاركتها في كافة المجالات.