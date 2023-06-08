محافظ أسوان يوجه لوقف حركة الملاحة بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر ورفع درجة الاستعداد القصوى

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ، وأثناء متابعته من غرفة العمليات الرئيسية لموقف تداعيات سوء الأحوال الجوية ، مع إنخفاض مدى الرؤية الأفقية بمختلف أنحاء المحافظة برفع درجة الإستعداد القصوى نتيجة هبوب عواصف ترابية ، مع إحتمال سقوط أمطار رعدية من اليوم ، وعلى مدار الأيام القادمة حيث تم وقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل بنطاق المحافظة ، وأيضاً ببحيرة ناصر بصورة مؤقته ، ولحين تحسن حالة الطقس ، كما تم رفع درجة الإستعداد القصوى لفرق الكهرباء والحماية المدنية ، والإسعاف ، والمستشفيات .

وناشد المحافظ المواطنين بالإلتزام بأماكن تواجدهم ، مع تقليل الحركة سواء للمشاة أو المركبات للحد من الحوادث ، بالإضافة إلى توخى الحذر بعدم التواجد فى الأماكن المفتوحة لإحتمالية سقوط أمطار غزيرة .

فيما كلف اللواء أشرف عطية إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات بالطرق السريعة بالتهدئة ، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان / أبوسمبل السياحى ، والطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة.

وأكد على أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى حيث أنه فى حالة إنخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعاً غلق حركة الملاحة النهرية أو الجوية أو الطرق طبقاً للحالة الجوية ، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً بأول .

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