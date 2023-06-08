مصر تشارك في قمة الكوميسا لتعزيز الاستثمار الأخضر والسياحة.. وخبراء: حجم الاقتصاديات بين دول الكوميسا 41 مليار دولار.... وهناك فرص استثمارية في مجالي تشييد البنية التحتية والتحول الرقمي

تستضيف زامبيا قمة السوق المشتركة الـ 22 لدول تجمع شرق وجنوب القارة الإفريقية الكوميسا والتي تعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجاري تحت شعار التكامل الاقتصادي من أجل كوميسا المُزدهرة المرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة الكوميسا بجانب زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة أفريقية والتي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية من مصر إلى زامبيا والكوميسا هى اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي.

وتسلمت مصر رئاسة الكوميسا في 23/11/2021 برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي المرة الثانية التي تتولى فيها مصر رئاسة هذا التجمع الاقتصادي حيث كانت المرة الأولى خلال عامي 2001 و2002.

أسواق للمستثمرين

وتقول الدكتورة هدي الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن مصر لديها ثقل سياسي اقتصادي داخل القارة الافريقية ووجود مصر سوف يشكل قوة دافعة قوية للعمل الجماعي داخل الكوميسا.



وأضافت “الملاح” فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن أسواق افريقيا واعدة للمستثمرين، حيث يمثل حجم الاقتصاديات بين هذه الدول حوالي 41 مليار دولار وذلك بفضل الموارد الطبيعية والبشرية القادرة على خلق بيئة جاذبة للاستثمار والتنافس بين دول الكوميسا.



وأوضحت ان دول الكوميسا لديها التزامات واتفاقيات حول تخفيض الرسوم الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة بين الدول الاعضاء وعدم فرض رسوم وضرائب جديدة أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة والاتفاق على تعريفة خارجية موحدة وإلغاء جميع العوائق غير الجمركية.



منافسة المنتجات الأوروبية

ويقول الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، أن مصر القلب النابض للقارة السمراء وبسبب سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح لدينا انفتاح على دول القارة الإفريقية كلها.



وأضاف “فارس” فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المنتج المصري اصبح يستطيع منافسة المنتجات الاوروبية في الجودة ويجب فتح أسواق جديدة له في القارة السمراء.



وأوضح أن مصر كانت من أوائل الدول التى وقعت على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ولدي مصر الامكانية ان تصدر خبرتها في مجال تشييد البنية التحتية والتحول الرقمي لدول الكوميسا من خلال توجيه المزيد من الاستثمارات لتقوية البنية التحتية.