5 جنيهات ارتفاعا بأسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الخميس

عاودت أسعار الذهب للارتفاع بشكل طفيف بأسواق ومحلات الصاغة المصرية، في منتصف تعاملات اليوم الخميس 8 يونيو 2023، بنحو 5 جنيهات في مختلف الاعيرة، متأثرة بارتفاع الأسعار في البورصات العالمية وسط ترقب للأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل.

وسجل جرام الذهب عيار 21 “ الاكثر انتشارا في مصر ” مستوى 2340 جنيها، وارتفع جرام الذهب عيار 24 ليسجل 2674 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2006 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1560 جنيها،

و ارتفع عيار 14 عند مستوى 1553.25 جنيه للشراء، 1560 جنيها للبيع، وزاد عيار 12 ليسجل نحو 1331.5 جنيها للشراء، 1337.25 جنيها للبيع.

فيما سجل عيار 9 نحو 998.5 جنيها للشراء، و1002.75 جنيها للبيع، بينما سجل الجنيه الذهب “يزن حوالي 8 جرام” نحو 18720 جنيها.

وارتفعت الأوقية “تزن حوالي 31 جراما” بالبورصة العالمية بقيمة 6 دولارات، لتسجل 1946 دولارا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح ما بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتُستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" وحدةً لوزن الحُلي وسبائك الذهب.