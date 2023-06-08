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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

14 يونيو.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الحادى عشر لأمراض الدم بجامعة عين شمس

عنوان المؤتمر
عنوان المؤتمر
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تنظم جامعة عين شمس  مؤتمر “ESHA” الدولي الحادي عشر تحت شعار "إشعال النيران من أجل تحديثات أمراض الدم والأورام يومى 14 و15 يونيو تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ، محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وعلى الأنور عميد كلية الطب.

يسعى المؤتمر لتسليط الضوء على آخر التحديثات في مجال أمراض الدم سريع النمو والمتوسع من خلال دعوة كبار المتحدثين المحليين والدوليين من خلال برنامج متنوع يتضمن العديد الجلسات والمناقشات والمحاضرات الحديثة

ويستعرض المؤتمر التطورات الحديثة والتحديثات في إدارة اضطرابات الدم ، الحميدة والخبيثة وكذلك المكونة للدم ، زرع الخلايا الجذعية.

والرؤساء الفخريون للمؤتمر الدكتور حسام كامل، والدكتور أشرف الغندور، كما يشارك فى المؤتمر رئيس ESHA‏ الدكتورة مها الزمايتى،  الدكتورة هويدا الشناوى رئيس قسم الباطنة، الدكتور عصام عبد الواحد رئيس قسم أمراض الدم ، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور امل مصطفى العفيفي وسكرتير عام المؤتمر الدكتور محمد موسى .

أمراض الدم أيمن عاشور وزير التعليم العالي جامعة عين شمس زرع الخلايا الجذعية الأورام