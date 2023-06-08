وكيل صحة الشيوخ: مصر تصر على تعزيز علاقاتها الاقتصادية بأفريقيا.. ومشاركة السيسي في الكوميسا إضافة حقيقية

أكد الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، على أهمية مشاركة الرئيس السيسي في قمة الكوميسا في زامبيا. قائلا: إن مصر تصر على تعزيز علاقاتها الاقتصادية وتمتينها، والانطلاق بها وتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف دول القارة.

ونوه د . حسين خضير فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بمشاركة الرئيس السيسي فى قمة "الكوميسا" بالعاصمة الزامبية لوساكا. قائلا: إن القمة الـ 22 لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "الكوميسا" بالعاصمة الزامبية لوساكا، شديدة الأهمية وتنطوي على الترتيب لانطلاقة اقتصادية افريقية هامة، وتكامل اقتصادي حقيقي في العديد من المجالات.

ولفت وكيل لجنة الصحة، إلى العديد من الأهداف التي تحققت خلال رئاسة مصر للكوميسا عام 2021 ومنها العمل على تعظيم التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتقوية قدرة دول الكوميسا على الصمود أمام التحديات الدولية وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا.

وشدد د.خضير، على أهمية الجولة الخارجية التي يقوم بها الرئيس السيسي للعديد من الدول الأفريقية، وتشمل زامبيا وأنجولا وموزمبيق. قائلا: إن مصر حريصة على تعزيز علاقاتها الافريقية وتمتينها على مدار السنوات الماضية. لافتا: إلى ان تجمع الكوميسا يضم 21 دولة منها مصر، وبوروندي، وجزر القمر، والكونغو الديموقراطية، ورواندا وموريشيس وتونس والسودان والصومال وزامبيا وزيمبابوى وأوغندا وغيرهم.

واختتم، أن التحركات التي تقوم بها مصر على الصعيد الأفريقي في غاية الذكاء، ومصر لم تتحرك على الساحة الإفريقية بمثل هذا العمق إلا وقت الرئيس السيسي وهو ما يحسب له.