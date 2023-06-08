طعن 7 بينهم 6 أطفال في فرنسا.. الشرطة تحدد جنسية الجاني وماكرون يعلق (فيديو)

أصيب 7 أشخاص بينهم 6 أطفال، اليوم الخميس، جراء حادث طعن في مدينة أنسي جنوب شرقي فرنسا.

وقال خالد شقير مراسل قناة القاهرة الاخبارية من مراسيليا: تم التعرف على شخصية الجاني وهو أحد السوريين الذين حصلوا على لجوء سياسي في السويد، وكان قد تقدم بطلب اللجوء للسلطات الفرنسية في شهر أبريل الماضي.

وأضاف مراسل القاهرة الاخبارية: الاعتداء جرى في احدى المدن في الشرق الفرنسي في مدينة انسي ، ووصف شاهد عيان هذه الواقعة بأن المعتدي كان رجلا أربعيني يستهدف بصفة خاصة الأطفال، وقد شاهد وصور بعض اللقطات، وكانت الشرطة الفرنسية تتابع هذا المعتدي .

وتابع مراسل القاهرة الاخبارية: عمدة المدينة سيعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن هذه الجريمة التي تم وصفها من قبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على صفحته بتويتر: "الهجوم الجبان المطلق هذا العمل الاجرامي الجبان ترك الاطفال والكبار بين الحياة والموت "، واضاف انه تم توجيه قوات للمساعدة بعين المكان.

وأضاف: من المنتظر ان تصل بين لحظة والاخرى رئيسة الوزراء اليزابيث بورن لمدينة انسي.