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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"التنمية المحلية" تحتفل بتخريج 112 متدربا اجتازوا 5 دورات تدريبية بسقارة

اللواء هشام آمنه
اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية
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يحتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس الموافق ٨/٦/٢٠٢٣ بتخريج ب 112 متدرب اجتازوا ٥ دورات تدريبية، وهي دورة تنمية مهارات القيادات في مجال المشاركة المجتمعية، ودورة تطوير المراكز التكنولوجية في مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور، ودورة الولاء الوظيفي والائتمان والسعادة الوظيفية في زيادة الانتاجية المؤسسية، ودورة المرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة.

ويأتي ذلك تحقيقاً لتوجيهات القيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030، تولي وزارة التنمية المحلية اهتماماً كبيرا بمنظومة التدريب خلال خطة العام المالى الحالى، خاصة فيما يتعلق ببناء قدرات قيادات الإدارة المحلية الحالية والصف الثاني، بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

اللواء هشام آمنة تخريج 112 متدرب اجتازوا ٥ دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة بمركز التنمية المحلية بسقارة