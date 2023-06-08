"التنمر وأثره على المجتمع" محاضرة بثقافة دمياط الجديدة

عقد قصر ثقافة دمياط الجديدة، محاضرة بعنوان "التنمر وأثره على المجتمع" أوضح بها الكاتب صلاح مصباح، أن التنمر سلوك عدواني ضد شخص مثل ممارسة العنف النفسي أو الجسدي أو اللفظي بغرض ممارسة سلطة ما، وقد تتخذ عدة أشكال منها الممارسة بالمدارس أو بالعمل أو إلكترونيا.

وتابع "مصباح" حديثه بعرضه لنتائج التنمر على الفرد نفسه من اكتئاب وتوتر وعدم الثقة بالنفس، كذلك الإصابة بأمراض الانفصام ومنها الانهيار النفسي وفي أسوأ الحالات تصل للانتحار، مشيرا إلى أنه على المستوى المجتمعي قد يجعل من الطفل قليل التعلم بسبب انعدام التركيز ما يؤدى به إلى عدم استقراره المادي وزيادة أعداد البطالة بالمجتمع.

ولتفادي حالات التنمر أشار "مصباح" إلى ضرورة زيادة التوعية بالمدارس وضم الطلبة لمناقشات عن كيفية الحد من ظاهرة التنمر، وأنه على الآباء التعمق أكثر فى نفسية أبنائهم بمداومة المناقشات عن أحوالهم مع أقرانهم للتعرف أكثر على مشاكلهم.

جاءت المحاضرة ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، والتي يقدمها فرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، خلال يونيو الحالي، حيث تضمن برنامج الفرع عددا من الورش الفنية منها بالرسم والتلوين مع رواد قصر ثقافة فارسكور، تدريب روان هيكل، وأخرى مع رواد بيت ثقافة السرو، تدريب شيماء صالح.

وشارك أيضا قصر ثقافة الطفل أطفال حضانة فريندز ورشة فنية لعمل مجسمات للأسماك من الفوم والكروشيه والكانسون، تدريب هاجر اللبان ورانا ليل، إلى جانب استمرار ورش الأشغال اليدوية مع عبير يوسف، والتدريب على غرز الكروشيه والتريكو لعمل طواقي وملابس ومفارش.

ومع اقتراب ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، شاركت مواقع ثقافة دمياط "قصر فارسكور ومكتبة الغوابين" بأمسيات شعرية شارك فيها مجموعة من الشعراء منهم أبو الخير بدر، أحمد خميس غلوش.