البورصة تربح 7.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 7.9 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 1.136 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1 %، ليغلق عند مستوى 17,521.36 نقطة، وكذلك مؤشر EGX50 بنسبة 0.48%، ليغلق عند مستوى 3,208.04 نقطة.

كما ارتفع المؤشر EGX70 بنسبة 0.12 % ليغلق عند مستوى 3,652.5 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 0.3%، ليغلق عند مستوى 5,333.34 نقطة،

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.05 %، ليغلق عند مستوى 7,194.42 نقطة، وصعد أيضا مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 1.01 %، ليغلق عند مستوى 21,001.52 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 2,903.05 نقطة.

سيطر على تعاملات المستثمرين العرب والاجانب الاتجاه البيعي ، مسجلين صافي بنحو 59.8 مليون جنيه، 13.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 73.2 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم بنحو 2.3 مليار جنيه، بعد التعامل على 980.5 مليار سهم، من خلال 87.7 ألف عملية منفذة.