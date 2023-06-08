"تنمية القدرات" بجامعة الأقصر تعقد دورتي النشر العلمي وأخلاقيات البحث العلمي

أطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة الأقصر، اليوم الخميس، برنامج النشر العلمي وبرنامج أخلاقيات البحث العلمي “الإرشاد والتوجيه المهني” في وقت واحد على التوازي.

ويبدأ البرنامجان، اعتباراً من اليوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام، لتحسين جودة مخرجات التعليم، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

واستهدفت الدورة، تنمية معارف المتدربين بأخلاقيات البحث العلمي بما يسهم في تميز البحث العلمي ونزاهة الباحثين ورقي الجانب الأخلاقي في التعامل مع البحث العلمي والعينات البحثية.

وقال رئيس الجامعة، إن مصر من أوائل الدول التي نادت بضرورة احترام الحقوق الفكرية للمؤلفين ومراعاة القيم الأخلاقية للبحث العلمي، واحترام حقوق الإنسان والحيوان في البحوث العلمية، وإن مجلس جامعة الأقصر وافق في جلسته السابقة رقم 43 المنعقدة بتاريخ 29 /9 /2022 على لائحة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة الأقصر التي سيكون لها مردودها الطيب على البحث العلمي بالجامعة.

وفي ذات السياق قال الدكتور محمود النوبي أحمد مدير المركز إن الهدف من برنامج أخلاقيات البحث العلمي، هو ترسيخ القيم البحثية والرقي بالجانب المعنوي للباحثين، وإن برنامج اليوم يحاول في خمس عشرة ساعة تدريبية الإجابة عن سؤالين مهمين هما: ما هي أخلاقيات البحث العلمي، وما الصفات التي يجب أن يتحلى بها الباحث الجاد؟.

وفي ذات السياق، تقدم الدكتور محمود النوبي، أحمد مدير المركز، نيابة عن فريق إدارة المركز بأجمل التهاني إلى الدكتور رئيس الجامعة ولجامعة الأقصر، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة جامعة الأقصر، مقدماً الشكر له لعمله الدؤوب على تميز الجامعة بإداراتها وكلياتها ومراكزها، حيث أصبح مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر في مصاف المراكز الكبرى المعروفة على مستوى الجامعات المصرية بفضل توجيهاته.

وفي وقت سابق، نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، دورتين لبرنامج "العرض الفعال" ، والذي يهدف إلى تنمية المفاهيم العلمية، والمهارات العملية اللازمة؛ لتقديم عرض فعّال يحقق التواصل والانسجام بين الأستاذ والطالب أو المتلقي، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، كما تم التأكيد على إن التطورات الحديثة في أدوات العرض، تستوجب استمرارية التدريب ليواكب أعضاء هيئة التدريس كل جديد في وسائل العرض، وطرق الإفادة منها، مع الإدراك الكامل للمهارات الأساسية ليكون العرض فعالاً

ودارت الموضوعات الأساسية في برنامج العرض الفعَّال؛ حول تحديد المفاهيم، وأساسيات العرض الفعال، ثم استراتيجيات تطوير مهارات العرض، ثم تنظيم العرض، وتقييم فاعليته على المتلقي، كما شمل البرنامج عدد من الأنشطة والأساليب التدريبية، مثل المناقشات وورش العمل، وإعداد العروض وتقييمها عن طريق المشاركين.

كما نظم المركز برنامج "الإدارة الجامعية" on line، وهو برنامج تدريبي مدته خمس عشرة ساعة، وشارك في التدريب عدد من مدربي مركز تنمية القدرات بالجامعة.

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