بمشاركة 26 شركة مصرية.. وزير الصناعة المغربي يفتتح معرض بلاست أكسبو

افتتح كلا من وزير التجارة والصناعه المغربي رياض ميزور ، و نزار باراكا وزير المعدات والمياه ، ومحمد صدويكي وزير الزراعة والمصايد البحرية والتنمية الريفية والمياه والغابات ، و شكيب الج حاكم مقاطعة الجاديدا ، وهشام الهايد رئيس المنتدى أمس الأربعاء، معرض بلاست أكسبو في دورته التاسعة وباك أكسبو في دورته الرابعة بتمثيل مصري من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة .

جاء ذلك بحضور محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس ، وعلى صقر المدير المالي للمجلس ومشاركه 26 شركة مصرية .



وتفقد وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض ميزور أجنحة المعرض ، كماقام الوزير المفوض التجاري سليمان خليل رئيس مكتب التمثيل التجاري بالرباط بتفقد الجناح المصري وأبدى تعاونا مع الشركات المصرية في تحديد لقاءات لها مع عملاء جدد كلا في مجاله استكمالا لما كان قد ارسله من دراسة وبيانات للشركات قبل المعرض.



وتم عقد مؤتمر على هامش فاعليات المعرض تحدث خلاله وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض ميزور ، و دكتور نبيل الصواف رئيس برنامج المقارنات الدولية ، والدكتور أحمد بن العروبية من اللجنة العلمية والفنية للمعارض التجارية لبلاست وباك إكسبو ، والدكتور ابراهيم زغلول رئيس لجنة العلاقات بين البلدين ، وفاضل يوسف مدير الابتكار بوزارة الصناعة، و حسن حناش سفير المغرب للبلاستيك ، والدكتور جونز العلمي مدير قسم MSN في جامعة Med6 ، و عبد الله حدوت رئيس قسم البلاستيك في ENSEM.



وشارك في الجلسات ياسين بلمليه فاتح رئيس الرابطة المغربية لمصنعي المنتجات البلاستيكية للبناء ، و عبدالي بنياهيا ، الأمين العام لـ FMP ، و يوسف مواما نائب رئيس الرابطة المغربيةلمصنعي المنتجات البلاستيكية للبناء ، وبيدرو بينالفر مونيس الأمين العام للجمعية المغربية مصنعي المنتجات البلاستيكية للبناء ، و إيمان إليزريك رئيسة لجنة التطبيع (FMP) و عادل لوليدي رئيس لجنة التطبيع (FMP).



وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ، انه تم اختيار دولة المغرب والمشاركة في هذا المعرض خاصة بناء على الدراسات التسويقية التي اعدها المجلس والتي أكدت علي اهمية السوق المغربي وتوافر العديد من الفرص التصديرية به لمنتجات القطاع موضحا أنه قد بلغ حجم صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة للمغرب ما قيمته 258.10 مليون دولار لعام 2022 بمعدل نمو 66% مقارنة بعام 2021 وهي بذلك تحتل المرتبة الأولي في الصادرات المصرية الغير بترولية لدولة المغرب وبنسبة 30% من إجمالي الصادرات المصرية للمغرب والتي تبلغ نحو 851.53 مليون دولار".



واضاف أن قطاع البلاستيك والمطاط بمختلف منتجاته من مواد خام ومنتجات وسيطة ومنتجات نهائية يحتل المرتبة الأولي في صادرات القطاع إلى السوق المغربي بقيمة بلغت 82.31 مليون دولار لعام 2022 محققة نسبة نمو بلغت نحو 12% مقارنة بعام 2021، لتمثل 32% من إجمالي صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة للسوق المغربي.

وأوضح مجيد أنه وقد وصل عدد الشركات الرسمية العاملة في القطاع لعام 2022 حولي 9877 منشأة برأسمال بلغ 11.68 مليار دولار، بإجمالي ناتج صناعي من القطاع أكثر من 8 مليار دولار لعام 2022، مع استهلاك محلي سنوي يصل إلى حوالي 4.2 مليار دولار أمريكي سنوياً.



وبلغت صادرات البلاستيك بمختلف منتجاته نحو2.47مليار دولار لعام 2022 وبنسبة نمو بلغت 3% مقارنة بعام 2021، بمايمثل نحو 29% من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة والتي بلغت 8,628.50 مليار دولار لعام 2022.



وتصل صادراته إلى 164 دولة حول العالم وتعد (تركيا، ايطاليا، بلجيكا، اسبانيا، أمريكا، الجزائر، العراق، بريطانيا، المغرب، ألمانيا، كينيا) من أكثر الدول استقبالا لصادرات القطاع. وتحتل مصر المركز 40 بين الدول المصدرة للبلاستيك ومنتجاته على مستوى العالم طبقاً لبيانات عام 2021، ومن المتوقع أن يزيد الطلب على تلك المنتجات بنسبة 10% سنوياً خلال السنوات القادمة.



وأكد مجيد أن التطوير في صناعة البلاستيك عملية مستمرة تتمثل في أنواع البلاستيك وتوليفاته، والتطوير في ماكينات التصنيع، والتطور في التطبيقات؛ وإعادة التدوير للمخلفات من البلاستيك واستخدامها مرة آخري كمدخلات انتاج للعديد من الصناعات، وتتجه مصر لتطوير صناعة البلاستيك وتوجيهها للاقتصاد الاخضر

وتتنوع استخدامات البلاستيك في العديد من الصناعات مثل صناعة السيارات والأدوات المنزلية والملابس والتعبئة والتغليف وأدوات الزراعة والأدوات والأجهزة الطبية ..إلخ، وذلك لمميزاته منها: انخفاض التكلفة ورخص ثمنها، خفة وزنها ومقاومتها للتآكل والصدأ، سهولة تشكيلها وعزلها للحرارة والكهرباء، وشفافية بعض أنواعها للضوء، ومقاومة بعضها لتأثير الكيماويات وشدة مقاومتها للكسر ومتانتها، وقدرتها على عزل الرطوبة وتفوقها في ذلك على العبوات الورقية، فضلاً عن العديد من الصناعات المتطورة في مجالات الأقمار الصناعية ومركبات الفضاء.



ويشارك بالمعرض قطاعات كلا من (البلاستيك – المطاط - صناعات معالجة واعادة تدوير البلاستيك – البتروكيماويات - صناعات المنتجات المنزلية- مواد تعبئة وتغليف -كرتون - احبار -ماستر باتش).