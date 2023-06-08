نتفليكس تكشف عن مستقبل "ذا كراون" بعد الحلقة الأخيرة

أفادت نتفليكس الي التطلع نحو مواصلة دراما جديدة ومثيرة وهو عودة "ذا كراون"، والذي يتناول حياة الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية والعائلة المالكة، كسلسلة من الأفلام.

وتبحث نتفليكس للتواصل نحو كل ما هو جديد من الدراما المثيرة للجدل بعد المسلسل الأخير هذا الخريف.

ولكن بعد 60 حلقة من استكشاف حياة أل وندسور، يأمل المنتجون أن ينتقلوا للسلسلة في محور مختلف وجديد.

وقال أحد المطلعين "على الرغم من أن هذا يبدو وكأنه تغيير جذري، إلا أنه أثبت نجاحا جذريا لمسلسل داونتون آبي، الذي استمر لمدة 52 حلقة قبل أن يستمر في فيلمين ناجحين".

وأضاف المصدر "إنشاء فيلم، أو ربما سلسلة من العروض الخاصة، ويفيد أن المؤلفين المبدعين سيكون لديهم مساحة أكبر من المرونة للوصول من حيث الوقت والموضوعات، ويمكنهم تقديم عرض مسبق، ربما بالتركيز على أزمة التنازل عن العرش في الثلاثينيات".

وهناك لإعادة تمثيل حياة أفراد العائلة المالكة في القرن الحادي والعشرين، وربما التركيز على لقاء هاري بميجان وتداعياته مع ويليام، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وظهر "ذا كراون" لأول مرة في عام 2016، لكن بعض الوقائع أثارت ردود فعل عنيفة من أنصار العائلة المالكة.

حيث تبدأ السلسلة السادسة والأخيرة من نوفمبر بوفاة ديانا التي تمثل دورها إليزابيث ديبيكي عام 1997، وتستمر حتى عام 2005 عندما تزوج تشارلز الذي يلعب دوره دومينيك ويست من كاميلا، والتي تمثل دورها أوليفيا ويليامز.

وغير الكاتب بيتر مورجان رأيه سابقا بشأن موعد إنهاء المسلسل، أولا بإضافة مسلسل آخر، ثم بتغيير تاريخ الانتهاء في الحلقة الختامية. ورفضت نتفليكس التعليق على هذه الأخبار.