نجاة عامل دليفيرى من الموت حرقًا أثناء قيادة دراجته النارية

نجا عامل دليفيرى من الموت المحقق، عقب اشتعال النيران فى دراجة نارية يستقلها بأحد ميادين منطقة التجمع الأول.

اندلاع النيران في دراجة نارية

تلقت أجهزة الامن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده اشتعال النيران فى دراجة نارية بأحد الميادين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين نشوب النيران فى دراجة نارية كان يستقلها عامل دليفيرى، والتهمت النيران الدراجة بالكامل وتم إنقاذ العامل.

ويجري رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة,