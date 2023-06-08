استشهاد ضابط ومقتل عنصر إجرامي خطر في تبادل إطلاق نار بأسيوط

قال بيان أمني، اليوم الخميس، إن الأجهزة الأمنية رصدت نشاط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، والذي سبق إتهامه فى عدد من القضايا ما بين "مخدرات - سلاح – ضرب" ومطلوب ضبطه على ذمة قضايا مخدرات – مقيم بأسيوط ، يتاجر فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وأضاف البيان: عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما أسفر عن استشهاد الرائد مصطفى عبدالرازق عبداللطيف من قوة مديرية أمن أسيوط ومصرع العنصر الإجرامى، وعُثر بحوزته على ( بندقية آلية – 6 خزينة – عدد كبير من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدرى " الشابو – الأفيون" )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.