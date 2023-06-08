استشهاد معاون مباحث بأسيوط أثناء مطاردة عنصر إجرامي

استشهد منذ قليل، معاون مباحث أول مركز الفتح بأسيوط أثناء مطاردة أحد الخارجين على القانون بقرية عرب الكلابات دائرة المركز.

كانت مديرية أمن أسيوط قد تلقت إخطارا من مأمور مركز الفتح باستشهاد الرائد مصطفى عبدالرازق، معاون مباحث أول بمركز الفتح أثناء مطاردة أحد الخارجين على القانون بقرية عرب الكلابات ويدعى أحمد نصار والذي لقى مصرعه في تبادل لإطلاق النار.

تم نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى الشرطة بأسيوط.

جدير بالذكر أن قرية عرب الكلابات من القرى الملتهبة بالخصومات الثأرية، وسبق لوزارة الداخلية شن عدد من الحملات الأمنية لملاحقة الخارجين على القانون.