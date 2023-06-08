السيطرة على حريق داخل مستشفى مصر الدولى فى الدقى

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق محدود نشب داخل مستشفى مصر الدولى بدائرة قسم شرطة الدقي دون وقوع إصابات.



تلقي المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مستشفى مصر الدولى بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.