رئيس جامعة القناة يكرم الطالب صاحب "ذهبية" إفريقيا في المصارعة الحرة بتونس

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، البطل الطالب أحمد خالد لحصوله على الميدالية الذهبية ببطولة إفريقيا في تونس، عن وزن 79 في المصارعة الحرة مؤكداً أن " أحمد خالد " نموذج للطالب الجامعي المتميز ورحلة كفاح للوصول إلى منصة التتويج بالبطولة الأفريقية، مشيراً إلى أن الجامعة تحرص على تكريم بطلها " أحمد خالد " ليكون قدوة لزملائه ومثال للمثابرة والتحدى للوصول إلى القمة .

حضر اللقاء الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية والذي أعرب عن بالغ سعادته بأن يكون لطلاب كلية التربية الرياضية النصيب الأكبر من حصد ميداليات البطولة، لافتاً إلى حصول الطالب يحيى بروليه على ذهبية وفضية، والطالبة لوجي وليد على ذهبية، وأحمد خالد على ذهبية، وبذلك تكون حصيلة ميداليات طلاب التربية الرياضية فى بطولة أفريقيا 4 ميداليات.

حضر مراسم التكريم الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

يُذكر أن "أحمد خالد " المُلقب بأبو حديدة بدأ المصارعة في الثامنة من عمره بالمرحلة الدراسية الابتدائية، كان شغوفاً بالمُصارعة، التحق بالمدرسة العسكرية الرياضية بالصف الأول الإعدادي، ومنها إلى كلية التربية الرياضية ، بطلنا المتميز ابن قرية أبو دهشان بأبوصوير، حافظ على حلمه في ممارسة الرياضة التى يعشقها والتميز فيها ، لم يتراجع عن تحقيق هدفه، وقبل سفره إلى بطولة أفريقيا بتونس تعرض للإصابة أثناء التدريب ولكن لم يتوانى عن مواصلة الرحلة حتى عاد بالميدالية الذهبية ..