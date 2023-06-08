نائب محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان امتحانات الثانوية العامة

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على جميع الجهات التنفيذية باحياء المنطقة الجنوبية بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب، لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ والتي ستبدأ يوم الإثنين القادم ١٢ يونيو ٢٠٢٣ طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

كما وجهت رؤساء الاحياء برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات، كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس، والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان، لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها، بما لا يعكر صفو الامتحانات .وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وتنفيذآ لذلك، تابعت المهندسه چيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية تكثيف حملات النظافة والتجميل و التواجد الميدانى لمتابعة ما يستجد من أعمال.

وقام حي مصر القديمه برئاسة اللواء مهندس/ أيمن السعيد رئيس الحي بالتعاون مع فرع هيئة النظافة، والرصد البيئي ، بتكثيف الحملات ، لرفع مستوى النظافة والتي شملت مدارس منطقة السادات بالكورنيش و مدارس المنيل القومية و ومدرسة الاشراف الابتدائيه وشارع جامع قايتباي، ومدرسة النيل القومية بشارع متحف المنيل ،ومدرسه جيهان السادات وشارع الملك الصالح ومنطقة الفسطاط بشارع الفروسيه وشارع مجمع المدارس بالزهراء، وشارع نادى الرماية أمام مدرسة صلاح الدين الأيوبي الرسمية، ومدرسة فؤاد جلال الابتدائيه لإظهار شوارع وميادين حى مصر القديمه بالشكل الحضاري اللائق استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الثانويه العامة.

وللتعامل الفوري مع كل ما يستجد والتواجد الميداني المستمر بالشوارع قامت الاجهزة التنفيذية بحي البساتين بقيادة اللواء / مجدى عبد المتعال رئيس الحي لرفع درجة الاستعداد من اعمال النظافة والانارة في محيط المدارس في نطاق حى البساتين وذلك في إطار الاستعداد لامتحانات الثانويه العامه بمعاونة جميع الادارات المعنية ( الاشغالات – المتابعة الميدانيةوالانارة ).

️ولفرض حاله من الانضباط لشوارع العاصمة والقضاء على المخالفات والاشغالات، قام عمرو عيسوي رئيس حي المعصره بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالحي بحملة لرفع الاشغالات من شارع جمال عبدالناصر وشارع حمودة بحدائق حلوان وشارع مدرسة النصر عزبة النخل وتم المرور علي المدارس ولجان امتحانات الثانوية العامة بنطاق حي المعصره للتاكيد من حالة النظافة والاشغالات حول حولها بالتعاون مع اداره الاشغالات والتي أسفرت علي الرفع عدد من الاشغالات والتعديات الموجوده بالطريق العام وتم ايداعها بمخازن الحي وجاري أتخاذ كافة الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين.

كما تم توجيه ادارة الاناره بسرعة أزالة أسباب شكوي واردة بشان رفع كفاءة منظومة الاناره بمنطقة مساكن الضابط والمرور علي لجان الامتحانات الثانوية العامة بنطاق حي المعصرة وأصلاح شبكة الانارة بشارع مصر حلوان الزراعي من ناحية شارع كورنيش النيل وهذا في جهود الاجهزة التنفيذية بالحي والتي تستهدف رفع مستوي الخدمة المقدمه لمواطني الحي.

وللظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة قامت الأجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب بقيادة المستشار هشام ابو المكارم رئيس الحي بالمرور الميدانى اليومى بالتنسيق مع فرع الهيئة والمتابعة الميدانية ومشرفى المربعات بالحى، حيث تم رفع مخلفات القمامة وتجريد الأتربة بشارع السد ومنطقة طولون وحول محيط المدارس والقصر العينى والسلسلة وبيرم التونسى وسعد زغلول كما استهدفت الحملة شوارع قدرى وبورسعيد وميدان السيدة زينب والكومى والمبتديان والشيخ على يوسف وامين سامى وإسماعيل سرى، بالاضافة الى حملات لرفع الاشغالات ووضع المضبوطات مخازن الحى.