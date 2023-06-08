اعتماد تعديل 65 من المخططات التفصيلية للقرى بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، اعتماد تعديل 65 من المخططات التفصيلية للقرى بالمحافظة ليصل إجمالي ما تم اعتماده من مخططات إستراتيجية وتفصيلية على مستوى المحافظة إلى 665 مخططا جديدا، ومعدلا، منذ بداية عام 2020 وحتى الآن، طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية وطبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.

وأشار بيان المحافظة، إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير في إنهاء مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الإستراتيجية والتفصيلية، وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة، وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية.

واضاف البيان، أنه تتم دراسة تحديث الأحوزة العمرانية لقرى محافظة الدقهلية، مع الجهات المختصة، تنفيذا لرؤية مصر 2030 والاستجابة لمطالب المواطنين.

وقالت المهندسة سماح المحمدي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، إن المخططات التي تم اعتمادها اليوم تشمل مدينه ميت غمر، وقرى دنديط، وكفر الوزير، وأتميده والبوها، وتفهنا الأشراف، وصهرجت الكبرى، وكوم النور، وكفر سرنجا، وميت ناجي، والرحمانية، ودماص، وكفر المقدام، وكفر المحمدية، والحاكمية، وأوليلة وسنتماي وبشالوش، وميت الفرماوي بمركز ميت غمر، وقرى العزاوي وطهواي والفنان وكفر عزام وكفر غنام والبكارية والمقاطعة والحصاينة، والبشنيني وطرانيس العرب والحجايزه وبرهمتوش وبشمس طوخ الأقلام وطنبول الكبرى بمركز السنبلاوين، وأيضا مخطط مدينه السنبلاوين، بالإضافة لقرى تمي الأمديد أبو داود، منشية السلام والصفا والخمسه وتاج العز والبيضا والسماره بمركز تمي الامديد.