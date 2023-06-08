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الخميس 08 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا فى لقائه بالصحفيين يؤكد أهمية الكلمة المكتوبة فى رسم صورة حقيقية للواقع

محافظ المنيا فى لقاءه
محافظ المنيا فى لقاءه بالصحفيين
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أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أهمية دور الكلمة المكتوبة، والإعلام الواعى الوطنى البناء فى طرح ومناقشة كافة القضايا التى تهم حياة المواطنين ورسم صورة حقيقية عن واقع المجتمع لخدمة الوطن و المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاءه مع عدد من الصحفيين اليوم الخميس، لتقديم التهنئة عقب استئنافه مهام عمله، متمنيين له دوام التوفيق والسداد، مطالبين بالاتصال الدائم و التواصل المستمر بين المحافظة  والمؤسسات الصحفية لخلق مناخ عمل تتوافر فيه كافة عوامل النجاح للوصول إلى الأهداف  المرجوة.

من جانبه ، وجه المحافظ إدارة الإعلام بالديوان العام بوضع خطة عمل تتناسب مع المرحلة المقبلة والاستعانة بكافة وسائل الاتصال وتذليل أى عقبات قد تواجه الصحفيين و الاعلاميين فى أداء مهامهم.
 

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اتصال الإعلاميين المؤسسات الصحفية المنيا تقديم التهنئة